Nei giorni scorsi a Civitanova del Sannio sono stati realizzati dei disegni sulla strada nei pressi del campetto comunale. Opere non solo dal risvolto artistico, ma anche dal risvolto formativo.

Infatti, scopo del percorso è quello di sviluppare la lateralizzazione e l’orientamento nello spazio in forma ludica facendo del gioco un ambiente di apprendimento.

“Nella pratica, il percorso si presenta come un’alternanza tra tratti camminati e saltati. – commentano dall’Amministrazione comunale – L’idea di base è che non ci siano istruzioni strutturate ma ognuno può decidere di farlo come preferisce, scegliendo le corsie da prendere e come passare da un disegno all’altro.”