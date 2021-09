Share on Twitter

Migliora la situazione in Molise sul fronte dell’emergenza covid. Nel monitoraggio settimanale diffuso dall’Istituto superiore di sanità, l’indice Rt si dimezza e rispetto alla settimana scorsa passa da 1,26 all’attuale 0,61. Scende anche l’incidenza dei casi su 100mila abitanti che è la più bassa d’Italia: 31 (era 41 nel monitoraggio precedente). La regione è classificata a rischio basso mentre sul fronte ospedaliero i dati sono tutti positivi: i posti occupati in area medica sono il 7,4 per cento mentre resta vuota la terapia intensiva.