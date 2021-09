Occhi dolci e chiarissimi, un sorriso angelico e rassicurante, Francesco Zara era un ragazzo educato e rispettoso. Tutti lo ricordano così. Tutti piangono quella vita brillante spezzata da un tragico incidente a soli 16 anni.

La chiesa di Tavenna non è riuscita a contenere la folla, commossa e silenziosa. Uno strazio. Giovani, anziani, da ogni dove, un’intera comunità per l’ultimo saluto. Tutti vicini a papà Nicola, a mamma Angela e alla sorella Miriam che hanno rivolto parole d’amore a Francesco.

Un ragazzo d’oro, ripetono tutti. La passione fortissima per le moto da cross, per le vespe, per i trattori, un giovane instancabile. Il suo modo sempre gentile.

Nella fede, nell’amore e nel ricordo di Francesco bisognerà trovare la forza: toccanti le parole di don Michele di Leo durante l’omelia. Commovente il racconto di un compagno di classe di Francesco. Intere giornate insieme.

A Tavenna nel giorno dell’addio lutto cittadino, proclamato dal sindaco Paolo Cirulli.

Tutto si è fermato. Solo dolore e incredulità. All’uscita del feretri dalla chiesa gli amici hanno liberato tanti palloncini bianchi sotto le note di Forever Young, per sempre giovane. La canzone che Miriam ha scelto per il fratello. Per Francesco, per quel giovanotto che aveva tanti sogni e che nessuno dimenticherà.