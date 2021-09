Share on Twitter

Share on Facebook



Roma dance Cup. Debutto nei professionisti per le danze latine PROFESSIONAL – open Latin – per la coppia di ballerini molisani Angelica Fino e Salvatore Geremia, della scuola di ballo Time To Dance Academy di Isernia.

All’evento internazionale c’erano coppie in gara provenienti da ogni parte del mondo, dagli Stati Uniti , Giappone, Ungheria, Malta e tante altre nazioni.

La coppia molisana ha gareggiato con coppie del calibro di Massimo e Laura Arcolin, quinti classificati al campionato del mondo a Blackpool, il tempio della danza latino americana per assoluto.

Da gennaio Angelica e Salvatore, hanno intrapreso un progetto ambizioso, quello di partecipare alle gare di ballo di livello mondiale come International e Blackpool.



La competizione appena svolta a Roma ha visto coppie di altissimo livello in ogni categoria confrontarsi sulle discipline di punta delle danze latine: samba, rumba, cha cha, jive e paso doble. Coreografie studiate nei minimi dettagli per Angelica e Salvatore che si sono esibiti nell’evento internazionale con la musica dal vivo della grande orchestra Italiana.

Risultato strepitoso per i due ballerini professionisti di Isernia, tra i 10 della loro categoria, che domenica 12 settembre replicheranno con una loro esibizione all’apertura dei corsi della Time to Dance Academy.

Grandi soddisfazioni anche per altre due allieve della Scuola di ballo molisana nella categoria Solo Latin: Beatrice Rizzi Over 16, prima classificata e Francesca Fuschino Under 21, seconda classificata.