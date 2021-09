E’ commosso, eppure il consueto sorriso a illuminargli il volto non è mancato. Il Colonnello Emanuele Gaeta lascia il Comando provinciale dei Carabinieri di Campobasso per andare a Roma, al Comando generale per occuparsi di dirigere l’ufficio relazioni con il Pubblico.

“Un incarico importante, ma il Molise resterà nel mio cuore – ha detto alla stampa, nella conferenza di saluto – non dimenticherò mai la gente di questa bellissima terra, gente meravigliosa e posti bellissimi che porterò per sempre con me. E non è detto che io non ritorni con un nuovo incarico. Non si sa mai nella vita. Qui ho iniziato tanti anni fa, poi sono tornato a dirigere il Provinciale…”

Gaeta ha voluto ringraziare i colleghi Carabinieri, elogiandone la professionalità accresciuta nel tempo. “Lascio una squadra capace, forte, esperta e chi mi succederà ha già il lavoro avviato in molte cose” ha rimarcato.

Il Colonnello ha poi elencato i risultati di tre anni di attività intensa nel contrasto alla droga e alle infiltrazioni malavitose e criminali, 8 operazioni di rilievo, 200 arresti, stupefacente sequestrato e sodalizi stroncati. Controlli sul territorio cresciuti sette volte rispetto al 2018. Prevenzione continua, contrasto alle truffe, specie agli anziani, alle rapine e ai furti. “C’è stato tanto lavoro e sono soddisfatto” ha detto ancora Gaeta, consapevole che tanto ci sarà da fare “ma i molisani hanno capito il valore della propria terra, la sua bellezza e l’importanza di difendere questo patrimonio. Loro sono stati importanti per noi, con ‘aiuto datoci, non avendo paura di denunciare e di parlare” ha sottolineato.

Ha voluto ringraziare i media, le istituzioni, la magistratura per il prezioso contributo, continuo, alla crescita del Molise.

Una persona gentile, decisa, elegante e garbata, professionale e competente, il Colonnello Emanuele Gaeta, che lascia tanto di sé al Molise e tanto porta con sé di questa terra. Lui ringrazia il Molise e il Molise ringrazia Gaeta.