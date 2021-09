“Per le regioni dal Pnrr c’e’ una grande occasione, arriveranno una marea di risorse che non avremmo mai immaginato. Il consiglio che posso dare a tutti e di non fare progetti per avere tre punti in piu’ nei sondaggi domattina, ma per pensare alle generazioni future perche’ con queste risorse si potranno anche recuper ritardi accumulati nel passato”. Cosi’ il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a Campobasso per la Festa dell’Unita’, risponde ad una domanda sui ritardi accumulati dalle regioni del sud rispetto a quelle del nord. “E’ una grande occasione anche per la sanita’ – aggiunge -; i fondi serviranno per investimenti per ospedali ma anche per quelle che il governo Draghi chiama Case di Comunita’. In questo l’Emilia Romagna ha un primato, da noi si chiamano Case della salute, si fanno da oltre 10 anni, ne abbiamo 120 e altre 40 finanziate.Tutti i sindaci di qualsiasi colore politico ce le chiedono perche’ sono il primo presidio tra l’ospedale e casa nostra. Io consiglierei a regioni come il Molise di darsi da fare per presentare case di comunita’ e investire sull’assistenza domiciliare domiciliare”.

Sul fronte del governo Bonaccini non ha dubbi sul sostegno a Draghi: “Ho visto che qualcuno del Pd a Roma anche poche ore fa ha detto che questo non e’ il nostro governo e che spera di andare al voto il prima possibile. Io la penso esattamente al contrario: io spero che Mario Draghi resti fino a fine legislatura presidente del Consiglio perche’ di tutto abbiamo bisogno meno che di instabilita’. In questo Paese dobbiamo ancora sconfiggere la pandemia e far ripartire l’Italia con il Pnrrr e noi parliamo di andare al voto tra pochi mesi?”.

Infine il governatore dell’Emilia Romagna parla anche di green pass dicendo di convididere la proposta lanciata proprio in queste ore dal ministro Brunetta di estenderlo a tutti i lavoratori: “Mi auguro ovviamente un accordo tra le parti, tra sindacati e forze produttive perche’ vorrebbe dire dare una mano tutti quanti per andare al lavoro in piena sicurezza. Per la verita’ – puntualizza il presidente – io sono tra quelli che gia’ da tempo ha detto che si augurerebbe il green pass in tutti i posti di lavoro fino a che non e’ terminata questa pandemia e continuare intanto sui vaccini che ci stanno dando una mano formidabile. Il green pass r e’ uno strumento che da solo non risolve tutto, ma fornisce una buona mano ad evitare che le persone si contagino e poi contagino gli altri”.