Nell’ambito della programmazione relativa all’anno 2021, sono in arrivo per il Comune di Carovilli cospicui finanziamenti affinché vengano messi in atto interventi di risistemazione per la sicurezza territoriale.

“Quasi un milione di euro per investire in progetti di messa in sicurezza del territorio. È questo l’importo che è stato assegnato al nostro Comune per il 2021. – spiegano dall’Amministrazione comunale – I progetti interesseranno interventi per sanare la situazione alluvionale retrostante la caserma dei Carabinieri, la zona della ferrovia e il canale che va dalla stazione al fiume. Stiamo lavorando per rendere il nostro paese più bello e più sicuro.”