La passione smisurata per le moto da cross, qualche ora in relax in compagnia di un amico, in un attimo la tragedia, l’incidente non ha lasciato scampo a un giovanissimo di 16 anni, in contrada Colle dell’Ulivo, in una strada sterrata, a poche centinaia di metri dall’ingresso di Tavenna.

Il ragazzo era in sella alla sua Yamaha, su un’altra moto un coetaneo. Forse un contatto tra i due mezzi, ma saranno i rilievi dei carabinieri arrivati sul posto a stabilire cosa sia successo.

Non c’è stato nulla da fare per uno dei due ragazzi, all’arrivo dei soccorritori non respirava già più. Diverse fratture per l’amico che è stato trasportato d’urgenza al San Timoteo di Termoli.

Ad allertare i soccorsi è stato un agricoltore del posto, ha visto due moto a terra, a poca distanza l’una dall’altra, poi due corpi. Si è avvicinato, a quel punto ha chiesto subito aiuto.

Shock a Tavenna, un’intera comunità non si dà pace. Ancora una tragedia in basso Molise. Ancora una giovane vittima. Una famiglia distrutta dal dolore, una comunità caduta nello sconforto e nel silenzio. Sarà lutto cittadino.