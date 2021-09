Share on Twitter

Il sinodo diocesano è iniziato nel 2016 e si concluderà nei prossimi giorni. La Diocesi di Campobasso-Bojano chiuderà un lungo cammino con la visita del cardinale Giuseppe Petrocchi in programma domani sera nella chiesa di sant’Antonio di Padova e poi sabato pomeriggio con la celebrazione conclusiva al santuario di Castelpetroso. Gli esiti del sinodo sono stati racchiusi in un libro che monsignor Giancarlo Bregantini ha presentato questa mattina. Bregantini ha anche annunciato un evento senza precedenti che si terrà in Molise, a Castelpetroso dal 16 al 19 settembre: il primo raduno nazionale degli eremiti italiani.