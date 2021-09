Ottime notizie per i Comuni che avevano richiesto contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il Ministero degli Interni, di concerto con il dicastero dell’Economia e Finanze, ha concesso finanziamenti di cui potranno beneficiare le autonomie locali che dovranno confermare l’interesse al contributo. Tra questi c’è anche il Comune di Castel San Vincenzo che aveva presentato due specifici progetti, per un importo complessivo di un milione di euro. Nello specifico, 750mila euro per i “Lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa sulla Strada Provinciale n. 27 Mainarde”, inibita al traffico da alcuni anni, e 250mila euro per il “Miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale urbana in viarie vie del centro storico”. Si tratta quindi di due importanti progetti, sui quali l’amministrazione comunale aveva puntato molto e che trovano ora riscontro nelle attività poste in essere dai ministeri competenti. “La messa in sicurezza della Provinciale n. 27 – commentano dall’amministrazione locale – è un’opera importantissima per l’intero territorio, non solo per Castel San Vincenzo, mentre la riqualificazione delle strade del centro storico miglioreranno ulteriormente l’immagine della nostra località”.