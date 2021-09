Una sorpresa direttamente da Londra e niente di meno da Buckingam Palace. Alcuni giorni fa, all’Istituto comprensivo “Igino Petrone” è stata recapitata una lettera davvero speciale. Indirizzata a due ex classi prime della scuola secondaria di primo grado, la 1A e la 1B, che lo scorso anno avevano inviato un messaggio di cordoglio alla Regina Elisabetta II in occasione della morte del marito, il Principe Filippo Duca di Edimburgo.

I ragazzi avevano realizzato nella loro aula una sorta di murale con l’effigie della Regina, a coloro e un messaggio collettivo, in inglese, di partecipazione al suo dolore per la perdita del consorte. Coordinati dalla docente di inglese CarlaConti, per un progetto di educazione civica, hanno pensato, in una mattina, di realizzare questo murale come approccio alla materia sfruttando l’attualità. Poi hanno scattato delle foto e hanno inviato il tutto a Londra, alla Regina.

Da Buckingham Palace è arrivata quindi, a sorpresa, la risposta con un biglietto molto raffinato: la Regina ringrazia infatti i ragazzi inviando loro una fotografia del Principe e firmandosi in maniera colloquiale “Elizabeth R”, dove “R” sta per “Regina” in latino.

“Un bel regalo per gli alunni della Pertrone, che – ha detto il neo Dirigente scolastico Giuseppe Natilli – proprio fra qualche giorno torneranno tra i banchi di scuola e inizieranno il nuovo anno con i saluti e i ringraziamenti di uno dei personaggi più celebri e conosciuti al mondo. Questo testimonia anche la validità dei progetti della scuola. È stato un regalo inaspettato”