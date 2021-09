Il SAI di Agnone (ex SPRAR), nell’ambito dei finanziamenti forniti dal Ministero dell’Interno, ha dato il via ad un corso di formazione per tecniche base di pasticceria per 5 donne nigeriane ospiti della struttura.

Il corso è stato cucito ad hoc sull’esigenze e sulle passioni delle 5 migranti che sono attualmente in uscita dalla rete del sistema di accoglienza nazionale.

L’esperienza formativa si caratterizza in 7 lezioni per conoscere al meglio il mondo della pasticceria. La prima lezione si è svolta proprio ad Agnone, presso il Panificio Pasticceria “Alto Molise” sotto la guida di Manuela Di Lullo.

Grande soddisfazione per la buona riuscita del corso da parte della dott.ssa Pina Mitri, coordinatrice del progetto, che ha ribadito l’importanza della formazione a favore dell’integrazione sociale dei migranti: “Il corso di formazione organizzato è importante per il futuro delle 5 donne in quanto, alla fine dello stesso, sarà consegnato loro un attestato di qualifica spendibile nel mondo del lavoro. Siamo soddisfatti dell’ottima risposta a tale percorso formativo, nuovi corsi verranno organizzati prossimamente per gli altri ospiti della struttura in base alle loro passioni e potenzialità“.