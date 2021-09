Share on Twitter

Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise. Su 452 tamponi refertati sono 4 i nuovi positivi: 2 a Riccia e 1 ad Agnone e Castelmauro. Tasso di positività allo 0,8%. Non ci sono ricoveri nè dimessi e nessun decesso. Da registrare 5 guariti. Restano 13 le persone con coronavirus in cura nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Gli attualmente positivi sono 245 nella nostra regione.