Cudini costretto a cambiare allo stadio Rocchi di Viterbo. Ad imporglielo è anche il giudice sportivo che ha fermato per tre giornate il difensore Fabriani. L’entità della squalifica era in un certo senso anche preventivabile in base al fatto commesso dal giocatore rossoblu. Cambierà la difesa e chissà che il tecnico non possa mischiare le carte in altre zone del campo dove per ora sono tutti disponibili. È stata inaugurata la prevendita per i tifosi del lupo che vorranno raggiungere il campo neutro di Viterbo domenica sera dove si giocherà Monterosi – Campobasso. Poco più di mille i biglietti messi a disposizione della tifoseria ospite. Un numero certamente cospicuo e che lascia intendere anche il fatto che la squadra laziale non abbia un grosso seguito in serie C proprio per le dimensioni del comune che può contare poco meno di 5000 abitanti. I laziali, vincitori qualche mese fa del girone G di quarta serie, non dispongono di una struttura sportiva adeguata alla categoria cosi hanno chiesto ed ottenuto ospitalità dal comune di Viterbo. I due centri distano circa quaranta kilometri. Per la cronaca anche il Molise in un certo senso ha contribuito alla promozione dei viterbesi in Lega pro con le presenze praticamente costanti di Davide Borrelli ed Andrea Sivilla quest’anno migrati altrove dopo la promozione.

Il Campobasso di Cudini ha ripreso a correre in vista dell’esterna nell’alto Lazio. Si è rivisto Pietro Ladu, il centrocampista sardo che ha riguadagnato il Molise. Si è recato agli allenamenti per portare un saluto ai compagni che hanno ricambiato la visita di cortesia. Ladu porta ancora una vistosa fasciatura a causa della recente operazione alla spalla. Il tecnico si è confrontato in maniera pacata sugli aspetti da correggere dopo il ko interno contro il Taranto. Una gara che ha sì evidenziato la capacità di produrre gioco da parte del Campobasso, ma anche un’eccessiva facilità con cui i rossoblu pugliesi hanno riportato a casa i tre punti.

La società rossoblu ha annunciato di aver siglato una partnership con una società di futsal del capoluogo militante nel campionato di serie C1. Si tratta dello Sporting Campobasso. Da ieri ha preso il via un ambizioso progetto che punta alla formazione sportiva dei più giovani. In questo senso hanno espresso grossa soddisfazione per l’accordo da una parte il patron del Campobasso Mario Gesuè e dall’altra il presidente dello Sporting, Francesco Pietrunti. È in fase di allestimento il pullman che porterà la squadra in giro per le piazze della Lega Pro. Certamente il torpedone offre un bel colpo d’occhio. Una maniera per portare i colori rossoblu ed il nome di Campobasso in giro per l’Italia con un tocco di stile in piu’.