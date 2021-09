La Galleria Spazio Arte Petrecca di Isernia presenta la personale LA PRIMA IMPRESSIONE dell’artista italiano Roberto Taddei, in mostra dall’11 al 30 settembre.

Attesa per mesi ma costretta al silenzio dalla situazione pandemica che ci accompagna ormai da quasi due anni, la mostra porta nel capoluogo molisano uno dei più assoluti talenti del nostro paese, dalla tecnica unica, eccezionale, fuori dagli schemi: attratto da sempre dalla poetica dell’errore e dal concetto iniziatico di “tempo”, Taddei utilizza in maniera pressoché esclusiva la penna Bic come suo strumento privilegiato per decifrare all’occhio dello spettatore tutta la portata dell’inganno dell’arte. Ne risulta una selezione di lavori dall’impianto chiaroscurale determinante, dove l’aspetto più sorprendente risiede proprio nella scelta di un mezzo espressivo che non può che lasciare la maggior parte di noi a bocca aperta: dunque, scene conviviali, momenti di solitudine, introspezione fino ai limiti dell’intimità del ritratto, ormai del tutto distante dal preziosismo virtuoso della tecnica in favore, invece, di un’immagine più pura della verità delle cose.

Opening: sabato 11 settembre ore 18. Aperture: dal martedì al sabato, ore 18:00-20:00.