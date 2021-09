“VACCINIAMOCI a Isernia”. Torna lo slogan e continua la campagna vaccinale dell’ASREM e della Regione Molise per incentivare la popolazione a raggiungere l’immunità di gregge.

Arriva il 9 settembre un nuovo open Day, aperto ai cittadini dai 12 anni in su, con 600 dosi che verranno somministrate dalel 8 alle 18 al punto vaccinale dell’Auditorium Unità d’Italia di Isernia.

La dose di vaccino consentirà di poter accedere al Green Pass e quindi usufruire dei servizi al pubblico quali Cinema, Teatri, eventi, concerti, scuole di ballo, palestre e tanti altri luoghi pubblici in cui è obbligatorio esibire il certificato verde.

Un’ulteriore possibilità per coloro che ancora non hanno provveduto a mettere in sicurezza se stessi e gli altri dal contagio e da possibili varianti pandemiche da Covid-19.

“Un vaccino utile e indispensabile per combattere definitivamente la Pandemia” – ricorda il Dottor Michele Notaro, medico vaccinale all’Auditorium.