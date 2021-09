“Sono favorevole all’estensione del Green Pass perche’ altrimenti non ci libereremo mai di questo virus”. Cosi’ su Facebook il presidente della Regione Molise e Commissario ad Acta per la sanita’, Donato Toma. “Se non si vuole arrivare all’obbligo vaccinale – aggiunge – dobbiamo sapere che, per tornare alla vita normale, il vaccino e’ fondamentale. Da parte nostra c’e’ il massimo sforzo per accelerare le somministrazioni. Dall’altro lato, pero’, dobbiamo ben tenere presente che e’ sempre fondamentale attenersi alle regole anti contagio. Presto ne saremo fuori”.