In una giornata tra nuvole e sole, sulla celebre Strada Provinciale 55 di Foggia, meglio nota nel mondo sportivo come la “Macchia-Monte Sant’Angelo”, e lungo i suoi mitici tornanti che si affacciano sul Golfo di Manfredonia, il molisano Donato Catano, al volante di una A 112 Elegant, ha vinto la prima edizione dello Slalom “Città di Monte Sant’Angelo”, organizzato dalla scuderia Tecno Motor Racing Team in collaborazione con Gargano Racing e con il patrocinio del Comune di Monte Sant’Angelo.

“E’ un percorso stimolante e la location è bellissima- ha dichiarato il pilota della Campobasso Corse subito dopo la vittoria- L’organizzazione è stata perfetta e l’auto ha reso bene con le modifiche apportate. Come in tutte le gare, c’è stato anche quel pizzico di fortuna che serve per vincere. L’anno prossimo vorrò fare ancora meglio”.

Dietro di lui, non di molto, ed al secondo posto assoluto, con un definitivo di 178, 32 punti contro i 176,92 del vincitore, è il pilota locale Pietro Azzarone, al debutto su Radical SR4: “Ho corso una gara in crescendo. Se avessi corso altre due manche, chissà…magari lo avrei superato. Vedremo il prossimo anno – ha commentato simpaticamente il vice presidente della Gargano Racing -. E’ stato emozionante tornare su questa strada e, soprattutto per un rallysta come me, in questa disciplina che mi ha riportato alle sensazioni speciali di tanti anni fa, ai tempi della mitica cronoscalata. Sia Catano che Azzarone, probabilmente nel tentativo di osare nell’ultimo assalto, hanno preso un birillo in gara 3, potendo contare sul miglior tempo rispettivamente in prima e seconda manche.

Sale sul terzo gradino del podio, più distante dai battistrada il portacolori della scuderia Progetto Corsa Giuseppe Palumbo, a bordo di una Viali 1400. Conclude con un ottimo quarto piazzamento assoluto e primo in gruppo A, il pilota locale Francesco Troiano, su Skoda Fabia seguito da Fabrizio La Porta (Fiat 126 Bis). Due vetture di gruppo A in quinta e sesta posizione della graduatoria assoluta, la Skoda Fabia di Raffaele Vincenzo Troiano e la Renault Clio Williams di Giuseppe Bergantino. Con il solo primo passaggio valido e non partito nelle altre due prove, Attilio Bruni Di Gioia ha portato in carniere la settima posizione, al volante di una Fiat 126. Concludono la top ten i piloti di casa Gargano Racing Libero Simone, su Peugeot 206, e Matteo Bove, su A 112. Dodicesima posizione assoluta per il rappresentante in E1 Italia Domenico Romano, su Renault 5 GT Turbo. Nella Speciale, il successo è andato ad Antonio Rinaldi, su Citroen Saxo Vts, quattordicesimo assoluto. Primo di gruppo N, il pilota locale Pasquale Stilla, su Renault Clio. Il protagonista in Racing Start è Silvestro De Mola, su Citroen Saxo Vts, in ADB Elmo Iacoviello, su A112, in RS Plus, Giuseppe Fragassi, su Renault Clio. Giuseppe De Palo, su Fiat 126, si è aggiudicata la ledership in HST.

Nella gara di regolarità per vetture moderne e storiche, hanno dominato Francesco Di Maio, su Opel GT, in GR1, ed Antonello Fatica, su Mini Cooper, in Gruppo 2.

