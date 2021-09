Share on Twitter

Ricostruzione post sisma, l’Acem-Ance Molise esprime soddisfazione per il trasferimento da parte della Regione di risorse pari a 3 milioni e seicentomila euro a conguaglio della tranche dell’anno scorso per gli interventi che consentiranno all’Agenzia Regionale Post Sisma, di avanzare con i pagamenti. “Confidiamo nel celere trasferimento delle spettanze alle imprese – ha dichiarato il presidente dell’ACEM Corrado Di Niro – che avevano enorme bisogno di una boccata di ossigeno per consentire così di andare avanti nei lavori e giungere quanto prima al completamento della ricostruzione 2002”.