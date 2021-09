Marco Cappato sara’ in Molise dopodomani, mercoledi’ 8 settembre, per la campagna referendaria sull’eutanasia legale. Partecipera’ ad una conferenza stampa che si terra’ alle 16.30 presso il banchetto di raccolta firme in piazza Vittorio Emanuele, di fronte al municipio di Campobasso. Lo rende noto Matteo Fallica, referente per il Molise del Comitato promotore del referendum sull’eutanasia legale.