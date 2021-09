Non si spengono le polemiche sulla vicenda legata ai manifesti no vax. Ad intervenire è il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Fabio De Chirico. “Ho segnalato all’Asrem e sollecito il direttore generale Florenzano a valutare la querela per falso o procurato allarme nei confronti di chi ha commissionato quei grandi manifesti affissi per le strade del capoluogo regionale -ha dichiarato – Un’autorità giudiziaria – ha aggiunto – dovrebbe riconoscere se esiste un confine tra critica e alterazione della realtà, perché la critica si deve arrestare di fronte a dati incontrovertibili. Non voglio assolutamente criminalizzare chi non vuole vaccinarsi ma contesto fermamente chi utilizza canali ufficiali per diffondere notizie false e tendenziose”. L’esponente del Movimento quindi conclude: “L’Azienda sanitaria regionale e’ il principale responsabile e esecutore sul territorio molisano della campagna vaccinale pubblica che viene malamente screditata da quel messaggio, quindi e’, a mio avviso, legittimata a proporre querela nei confronti di chi ha commissionato quelle affissioni”