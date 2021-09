Ha fatto tappa a Isernia la manifestazione cicloturistica “La Storia in Bici, Napoli-Firenze 2021”, un percorso non agonistico in bici che intende unire la passione per il turismo sostenibile all’attenzione per gli elementi storico-culturali più significativi dei territori attraversati.

Si tratta, quindi, d’un particolare Giro d’Italia fra i borghi e i luoghi suggestivi del nostro Paese, un evento che quest’anno è stato dedicato a Dante Alighieri nella ricorrenza del 7° centenario della sua morte.

In tarda mattinata, la Carovana della “Storia in Bici” è stata accolta dal sindaco Giacomo d’Apollonio e dell’assessore allo sport Antonella Matticoli, che hanno fatto gli onori di casa e rivolto ai ciclisti e al loro seguito un saluto di benvenuto.

Il sindaco ha poi consegnato agli organizzatori un libro sulla storia della nostra città. Il dono è stato ricambiato con una pergamena che ricorda l’evento odierno.