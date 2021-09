La Pontificia Fonderia delle Campane di Agnone ha avuto l’onore di poter realizzare una campana per Vasco Rossi, il leggendario maestro del rock italiano.

La campana fusa dalla famiglia Marinelli è in tonalità re maggiore, la stessa del brano “Sally” cantato dal Blasco. La consegna è avvenuta nella regione pugliese, nel Comune di Castellaneta in provincia di Taranto.

L’opera è stata consegnata proprio ieri al cantautore che ne è rimasto talmente colpito da pubblicare anche alcune Instagram Story a riguardo sul sul profilo social: “Suonato come una campana? Una campana per me. La storica Fonderia Marinelli di Agnone, che dall’anno 1000 e da 26 generazioni crea campane, ne ha fusa una esclusiva per me nella tonalità di Sally, il re maggiore!”

Ancora un attestato di stima, quindi, si va ad inserire alla lista dei tanti episodi che hanno visto l’azienda agnonese protagonista di momenti dalla rilevanza nazionale ed internazionale.