In Molise sono piu’ di 50mila le persone che non si sono vaccinate su una popolazione di circa 300mila abitanti. Ad oggi sono quasi 420mila le dosi somministrate e quasi il 75 per cento della popolazione ha concluso il ciclo vaccinale. Dai dati pubblicati dal ministero della Salute si evince che coloro che non si sono ancora vaccinati sono comunque ancora tanti. Nel dettaglio tra gli over 80 i non vaccinati sono quasi 3mila, nella fascia 70-79 sono 2.666 e in quella 60-69 poco piu’ di 4mila. I numeri salgono nei piu’ giovani, queste le cifre dei non vaccinati seguite dalla fascia d’eta’: 7.507 (50-59), 8.898 (40-49), 12.056 (30-39), 10.501 (20-29), 6.578 (12-19).