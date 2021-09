Settembre, tempo di bilanci, e quelli della stagione balneare che si sta per concludere sono molto positivi. I dati ufficiali, elaborati dall’Azienda autonoma di Soggiorno e Turismo, non ci sono ancora, ma quelli diffusi nelle scorse settimane, evidenziano un raddoppio delle presenze a Termoli e sulla costa. E’ stata un’estate da grandi numeri, con il tutto esaurito nel mese di agosto. La stagione è stata lunga ed è iniziata presto. Determinante è stato il bel tempo, ma anche la voglia di svago dopo il difficile inverno a causa della pandemia. Tanti i turisti italiani e quest’anno sono tornati anche gli stranieri. “E’ stata una buona stagione con il tutto esaurito già da maggio” è il commento di Alessandro Salerno, titolare del lido Tricheco a Rio Vivo. Una stagione insomma da incorniciare per gli operatori del settore, con l’obiettivo di migliorare sempre di più i servizi in vista anche della riforma del demanio, attesa da decenni. “E’ andato tutto bene, abbiamo lavorato molto e dopo un momento di stallo a luglio ad agosto abbiamo avuto il tutto esaurito, ora aspettiamo novità dal confronto con il Governo e con il Ministro Garavaglia per la riforma del demanio, che aspettiamo da decenni. La legge attuale infatti risale al dopo guerra” ha spiegato Domenico Venditti, presidente Sib Molise.