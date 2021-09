Sesta giornata del laboratorio esperenziale sportivo dedicata al pattinaggio. Presso il campo polivalente di Giurisprudenza i ragazzi che partecipano al progetto organizzato dal Cus Molise in collaborazione con il Comune di Campobasso hanno vissuto, con il maestro Roberto Simiele, un pomeriggio in… equilibrio. Qualche minuto per spiegare l’importanza di questo sport e le sue regole principali e poi subito in pista per provare emozioni e sensazioni di una disciplina che nella nostra regione è in forte ascesa. Tutti i ragazzi coinvolti hanno risposto bene alle sollecitazioni e sono riusciti ad affrontare con grande tranquillità l’esperienza sui pattini. In uno sport dove una delle caratteristiche principali è l’equilibrio, disimpegnarsi non è semplice. “Abbiamo avuto modo di affrontare insieme la bellezza e la difficoltà di questo sport – spiega il maestro Simiele – per chi non è mai andato sui pattini non è facile, ma i ragazzi sono stati bravi e attenti, capaci di mettere in pratica le mie indicazioni senza troppi problemi.