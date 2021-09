Sostanzialmente stabile il numero dei contagi nell’ultima settimana in Molise mentre sale quello dei ricoverati. Negli ultimi sette giorni i nuovi casi in regione sono stati 109 contro i 11 della settimana precedente. Il tasso di positività pero’ e’ in calo e passa dal 4,5 di lunedì scorso al 3,9 di oggi (2744 i tamponi effettuati). Sale leggermente il numero degli attualmente positivi che sono ora 258 contro i 243 di lunedì scorso. In ospedale sono ora 13 i pazienti ricoverati mentre una settimana fa erano 8. Resta comunque vuota la terapia intensiva e nella settimana non si sono registrati decessi.