Arrivano buone notizie dal bollettino Asrem sull’andamento del contagio da Covid in Molise. Nelle ultime 24 ore non sono emersi nuovi casi dai 265 tamponi processati. Non ci sono nuovi ricoveri, ci sono invece 8 guariti. Gli attualmente positivi in tutta la regione sono 250, mentre i pazienti ricoverati al Cardarelli in Malattie infettive sono 13.