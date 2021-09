È stato approvato e pubblicato nei giorni scorsi l’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro della cultura di riparto del fondo a sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria.

Risorse anche alla Bibliomediateca di Campobasso che potrà acquistare nuovi libri

“Un segnale importante di continuità- ha dichiarato l’assessore comunale alla cultura Paola Felice – con quanto si sta attuando in maniera programmatica per potenziare i servizi da offrire ai cittadini collegati alla lettura, ai libri e alla promozione della lettura rivolta a tutte le fasce d’età”.

Campobasso Città che legge, ha sottolineato la titolare alla cultura, non è solo una qualifica conferita alla città dal Centro per il libro e la lettura, ma è un indirizzo culturale e sociale ben preciso che l’amministrazione sta perseguendo.

Il contributo ottenuto per il secondo anno consecutivo per l’acquisto di libri per la BiblioMediaTeca, al di là dell’entità e dell’importo, poco meno di cinquemila euro, rappresenta un tassello di congiunzione tra i servizi offerti dalla biblioteca pubblica e la rete commerciale locale, infatti, i fondi ottenuti dovranno essere spesi per acquistare libri nelle librerie cittadine. La BiblioMediaTeca potrà così incrementare il suo patrimonio librario, scegliere nuovi titoli da proporre ai tanti cittadini che la frequentano.