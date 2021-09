Continuano a salire i ricoveri al Cardarelli. L’ultimo bollettino Asrem segnala infatti, un nuovo ricovero, in Malattie infettive. Si tratta di un cittadino di Campodipietra, che porta a 13 il numero dei pazienti ospedalizzati nel reparto di Malattie infettive. Sul fronte dei contagi, sono 31 i nuovi positivi emersi dai 533 tamponi refertati, con il tasso di positività che sale al 5,8%. Cinque i casi ad Agnone, 3 a Ripalimosani, 2 a Campobasso, Frosolone, Montefalcone del Sannio. Un nuovo contagio invece a Campmarino, Mirabello, Portocannone, Sesto Campano, Termoli e Venafro. Ma a preoccupare sono gli 11 nuovi contagi registrati a Trivento, dove la situazione è monitorata costantemente. Gli attualmente positivi in paese, grazie ai 7 guariti registrati nelle ultime ore e non ancora contabilizzati nel bollettino Asrem, sono una trentina, con diversi cluster attivi. La conferma arriva dal sindaco, Pasquale Corallo, che tuttavia ricorda come molti degli undici positivi facciano parte di quei nuclei familiari già in isolamento, dunque si tratta di situazioni circoscritte. Nel frattempo il sindaco nelle ultime ore ha firmato due nuove ordinanze, oltre a quelle emanate la scorsa settimana, con l’obiettivo di contenere il contagio, che è diffuso soprattutto tra i giovani. La prima dispone la chiusura degli uffici comunali da domani, 6 settembre al 13, ad eccezione di quelli che erogano servizi essenziali, la seconda obbliga i medici di base ed i pediatri a comunicare eventuali casi di positività emersi dai tamponi molecolari o antigenici. “La situazione non è certo facile – ha commentato Corallo – tuttavia ho potuto constatare la massima attenzione dai cittadini che in questi giorni indossano le mascherine anche all’aperto. Dunque l’attenzione è alta e vigileremo affinché le regole vengano sempre rispettate”.

Intanto prosegue in Molise la campagna vaccinale, anche in sta della riapertura delle scuole. Sono oltre 200mila i molisani che hanno concluso il ciclo vaccinale, con una percentuale di immunizzati che si aggira sul 68%. Uno sforzo messo in campo da Asrem e Regione per cercare di raggiungere quante più persone e soprattutto convincere anche gli indecisi che non sono pochi.