Emergenza Covid-19, si allenta la morsa dei contagi a Trivento: da due giorni nessun caso positivo. I tamponi effettuati negli ultimi due giorni fanno ben sperare, anche se ancora è troppo presto per non tenere alta l’attenzione. Di questo parere è il primo cittadino Pasquale Corallo, “negli ultimi due giorni non abbiamo avuto nessuna segnalazione di positività – ha detto Corallo – questo fa ben sperare, però dobbiamo tenere ancora alta la guardia e voglio lanciare un appello, invito tutti a vaccinarsi, è l’unico modo per superare l’emergenza e tutelare la propria e la salute degli altri”. Il sindaco Corallo ha pubblicato una ulteriore ordinanza per contrastare il contagio da Covid-19. “E’ fatto obbligo a tutti i cittadini, residenti o domiciliati nel Comune di Trivento – si riporta nel documento dell’amministrazione trignina – che risultino positivi al Covid-19 all’esito di test molecolari e/o antigenici effettuati presso strutture, pubbliche e/o private, di comunicarlo senza indugio al Sindaco; E’ fatto obbligo alle persone conviventi dei cittadini risultati positivi di rispettare le norme di sorveglianza fiduciaria (isolamento fiduciario); E’ fatto obbligo ai competenti medici di base ovvero pediatri di libera scelta, alle strutture sanitarie, laboratori e farmacie: di comunicare al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, l’elenco di coloro che, residenti o domiciliati nel Comune di Trivento, nei 5 giorni antecedenti alla data della presente ordinanza siano risultati positivi al Covid-19 all’esito di test molecolari e/o antigenici effettuati presso le anzidette strutture; per il seguito, di comunicare in maniera giornaliera l’elenco di coloro che, residenti o domiciliati nel Comune di Trivento, risultino positivi al Covid-19 all’esito di test molecolari e/o antigenici effettuati presso le anzidette strutture; Le predette comunicazioni dovranno pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo sindaco@comunetrivento.it”.