Un venerdì all’insegna dei calendari. Ieri anche la Divisione calcio a 5 ha diramato il programma della prossima stagione. Per gli appassionati del futsal di Campobasso diremo subito che incrociando i calendari di A2 del Cus Molise e di serie B della Chaminade, entrambe le molisane faranno il loro debutto con il favore del campo. Al Pala Unimol sabato 9 ottobre arriverà il Benevento, alla palestra Sturzo la Futsal Senise, formazione di Potenza neo promossa. Nella seconda giornata turno di riposo per i ragazzi di Sanginario, mentre la Chami affronterà la prima trasferta in casa della Diaz Bisceglie. Dalla terza giornata fino alla settima le due molisane giocheranno in maniera alternata. Per il Cus la prima trasferta sarà in casa del Sala Consilina. Il 27 novembre per il girone di andata, ritorno il 13 marzo turno di riposo per la Chaminade. Il Cus Ospiterà la Tombesi. Dalla nona giornata fino alle 13esima niente alternanza. Il giro di boa è previsto il 15 gennaio se il Cus sarà ospite dell’Active Network di Viterbo, il campionato cadetto prevede per Pescolla e soci la gara in casa del Palo del Colle di Bari. Questo vuol dire che entrambe il 7 maggio chiederanno la regular season con il favore del campo. Per il torneo di Serie B dobbiamo segnalare anche il derby, il 10 dicembre Chaminade – Sporting Venafro, il 23 aprile il ritorno al Pala Pedemontana. A proposito dello Sporting debutto in casa contro il Bitonto, prima trasferta a Bari con il Palo del Colle, turno di riposo nella penultima giornata, l’ultimo turno prevede la sfida con l’Itria prima in trasferta e poi in casa.