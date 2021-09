Molise, terra in cui la popolazione anziana è consistente. Patrimonio di saggezza,di esempi e memoria storica. Anziani, custodi della nostra identità. A Colle D’Anchise, la Fondazione Anchise Onlus, che promuove il volontariato, il mutuo soccorso e la buona salute, ha organizzato una festa dedicata proprio agli anziani, con l’obiettivo di creare socialità e valorizzare la terza età.

L’idea cardine dell’iniziativa il un raduno, il terzo, dei centenari non solo dall’Italia. Il Covid, purtroppo, ha limitato il tutto. Donato Pollice, 101 anni, però ha voluto esserci. Lui che è di Capracotta, emigrato 60 anni fa in Germania per lavorare in una cava di pietra prima e poi in una cartiera. Lì ha portato dopo sei anni tutta la famiglia.

Ha scelto di rimanere in terra tedesca senza mai dimenticare le sue radici. Torna ogni anno nel suo paese natìo.

Una vita dura la sua, di lavoro e sacrificio, ma anche di gioie familiari. Da giovane è stato anche prigioniero di guerra, prima in Libia e poi in Inghilterra. “Ricordo che ci portavano ad aggiustare le strade e i soldati erano lì con il fucile puntato per paura di sabotaggi” ha raccontato Donato Pollice.

In Piazza Italia, a Colle D’Anchise, comunque, la festa non è mancata, nel rispetto delle normative per evitare il contagio. Esibizioni folcloristiche e musicali, costumi del territorio, protagonisti gli Zampognari del Matese e una banda tedesca. Non poteva mancare il Campione italiano di fisarmonica diatonica Angelo Lucarelli. A seguire Un convegno sull’emigrazione.

Il presidente della Fondazione Anchise Onlus Carmine Lucarelli ha voluto rivolgere un sentito e commosso pensiero ai suoi compaesani vittime del Covid.