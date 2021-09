Dopo quattro anni di servizio, il Capitano Christian Proietti ha lasciato il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Agnone per dirigersi in una nuova avventura professionale a Monopoli, in Puglia. A sostituirlo nella cittadina altomolisana ci penserà, a brevissimo, il comandante Carlo Alberto Evangelista proveniente dai Nas di Roma.

Prima di lasciare la cittadina agnonese, Proietti si è recato presso il Municipio di Agnone per portare i suoi saluti all’Amministrazione.

Il Sindaco Daniele Saia ha colto l’occasione per ringraziarlo: “Eccellente lavoro, quello svolto dall’Ufficiale e dai Militari al suo comando, operosità fondamentale non solo per la cittadina agnonese ma per tutto l’Alto Molise. L’attenzione dimostrata al territorio e la capillarità del suo agire hanno garantito sicurezza, protezione e vicinanza a tutti i cittadini, testimonianza fulgida della Benemerita, soprattutto in un periodo straordinariamente difficile come è stato quello dei diversi lockdown dovuti al dilagare del virus Covid-19.