Questa mattina è scaduto il termine per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative che si terranno in Molise il 3 e il 4 ottobre prossimi.

Il Sindaco uscente di Capracotta, Candido Paglione, ha deciso di tentare la riconferma da parte della cittadinanza con la lista “Capracotta Viva”. Sono 10 i membri della sua squadra:

1.Pasquale Di Nucci

2. Marino Amicone

3. Nicola Beniamino

4. Alessio Comegna

5. Maurizio De Renzis

6. Amato Nicola Di Tanna

7. Pierino Di Tella

8. Giampietro Fiadino

9. Vincenza Giuliano

10. Michela Romandino