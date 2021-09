La Divisione calcio a 5 ha diramato i calendari per la stagione 2021-22. E il terzo campionato di serie A2 consecutivo comincerà per il Circolo La Nebbia Cus Molise di fronte al pubblico amico. Il 9 ottobre, infatti, capitan Di Stefano e soci se la vedranno contro il Benevento con i rossoblù che andranno subito a caccia dei primi punti stagionali per compiere un importante passo verso l’obiettivo stagionale. Dopo il match d’esordio i molisani osserveranno subito il turno di riposo (imposto dal calendario per la presenza di tredici formazioni nel gruppo C). Il 23 ottobre, poi, nella prima trasferta dell’anno i ragazzi di Sanginario incroceranno il Sala Conslina dell’ex Marcio Zancanaro. Un’altra neopromossa di grande qualità. A dicembre, l’11 al Palaunimol arriverà l’ambizioso Ecocity Cisterna di Lukaian Baptista e Fusari. Il girone di andata si concluderà sul campo dell’Acrtive Network il 15 gennaio 2022 con il match di ritorno fissato a campi invertiti il 7 maggio.

Questo il parere di mister Sanginario: “Partiamo in casa e di questo siamo contenti – dice – lo facciamo affrontando una neopromossa, così come neopromossa è anche il Sala nostra avversaria alla terza giornata. Entrambe sulla carta hanno delle rose valide. Sarà una partenza impegnativa con la sosta che ci toccherà dopo i primi 40’. A proposito avremmo preferito dare continuità ma essendo un girone a tredici, prima o poi ogni squadra dovrà fermarsi. Tutto sommato siamo contenti di questo calendario ma allo stesso tempo lo riteniamo impegnativo. In realtà diamo poca importanza alla cabala dei vari scontri perché per noi sono tutti importanti”. Il Circolo La Nebbia Cus Molise è pronto ad una nuova entusiasmante avvenutra.