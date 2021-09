Share on Twitter

Share on Facebook

“È necessario fidarsi della scienza e della medicina – ha detto ilo capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Campobasso Alberto Tramontano – è indispensabile vaccinarsi perché la nostra comunità torni al più presto a vivere con serenità le proprie dinamiche lavorative, educative e relazionali. Vedere a Campobasso manifesti 6×3 che, con malafede e astuzia, instillano paure infondate nei cittadini, e soprattutto nei più giovani, fa male e fa riflettere. Gravissima – ha continuato – la responsabilità dell’amministrazione Gravina che consente tali affissioni senza il minimo controllo sui contenuti e sui committenti. Io mi sono vaccinato convintamente e – ha detto ancora Tramontano – con altrettanta convinzione invito tutti a vaccinarsi.

“Non si tratta soltanto di una scelta personale – ha spiegato – ma anche di una responsabilità collettiva: la mia scelta può condizionare, nel bene e nel male, la vita di chi mi sta intorno. Prendo le distanze, personalmente e politicamente, non solo dai manifesti no vax apparsi a Campobasso, ma anche dalla propaganda no vax che sta avvelenando il tessuto sociale del nostro Paese”.

“Sarebbe bello – ha concluso Tramontano – dopo aver assistito allo spettacolo indegno dei furbetti del vaccino (che saltavano la fila), verificare se gli amministratori locali si sono vaccinati, al fine di dare così il buon esempio ai nostri concittadini, spesso confusi e disorientati. Ai campobassani e ai molisani tutti dico: io mi sono vaccinato, fatelo anche voi!”