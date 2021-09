Nella nuova mappa epidemiologica dell’Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, sulla diffusione del Covid-19 in Ue il Lazio passa in rosso mentre la Campania torna in arancione (dal rosso) e il Molise dal verde passa all’arancione. Sono i principali cambiamenti rispetto alla settimana scorsa. In rosso anche: Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre regioni sono in arancione. A livello europeo tutta la parte Occidentale del Continente risulta in rosso mentre quella orientale e’ ancora in verde. Sono in rosso scuro alcuni dipartimenti del Sud della Francia e la Corsica.