MoliseCinema sbarca a Roma. Il 4 e 5 settembre, all’Arena Garbatella, viene infatti presentata una selezione di film e corti della 19esima edizione del Festival svoltosi in agosto a Casacalenda, in collaborazione con la manifestazione Sgarbatellum. Il 4 settembre sara’ presentato il film Est – Dittatura last minute, diretto da Antonio Pisu, con Lodo Guenzi e Matteo Gatta. Il film ha vinto vincitore il premio del pubblico nell’edizione di quest’anno di MoliseCinema. La visione sara’ introdotta dai due produttori Maurizio Paganelli e Andrea Ricciputi. Il 5 settembre sara’ la volta di Maledetta Primavera, anch’esso presentato nella selezione di opere prime di MoliseCinema. Ospiti la regista Elisa Amoruso, la giovane Emma Fasano, protagonista del film con Micaela Ramazzotti e Giampaolo Morelli, e le sceneggiatrici Eleonora Cimpanelli e Paola Randi. Durante le serate del 4 e 5 settembre si rinnova l’appuntamento dedicato alle scuole di cinema: quest’anno e’ la volta di Ifa, scuola di cinema di Pescara, con una breve introduzione al programma didattico e la proiezione del cortometraggio This is fine, di Gianmarco Nepa (4 settembre). Il 5 settembre, in apertura di serata, verra’ poi presentato il corto Secondo me, di Giulia Regini, prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia e proiettato in anteprima mondiale a MoliseCinema 2021. Ambedue i giovani registi saranno presenti alla proiezione. Gli incontri avranno inizio alle 21. Le proiezioni prenderanno il via alle 21.30. L’Arena Garbatella si trova nel Parco Maurizio Arena, con accesso da piazza Benedetto Brin.