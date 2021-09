di Enzo di Gaetano.

Mancano poche ore alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste dei candidati consiglieri che scenderanno in campo a sostegno dei rispettivi candidati sindaci, Gabriele Melogli, Cosmo Tedeschi e Piero Castrataro. Poche ore, ma si può certamente dire che quello che succederà nelle ore che precedono il mezzogiorno di domani sarà equivalente per risultati a quello che è stato fatto nell’ultimo mese. Nomi pesanti che ancora non sciolgono le riserve ce ne sono, i più gettonati sono due, quelli di Gianni Fantozzi per il Centrodestra e Rita Paola Formichelli per il Centrosinistra.

Il primo aspirava a fare il candidato sindaco e lo avrebbe anche meritato per i suoi trascorsi, ma è stato bruciato sul filo di lana, la seconda è rimasta praticamente la sola voce critica di minoranza, nel consiglio comunale uscente, e tutti si aspettavano un suo ruolo di rilievo nella compagine del Centrosinistra. Ma non è andata così ed ora tutti aspettano di sapere se Fantozzi e Formichelli scenderanno in campo o resteranno in tribuna. Lo sapremo solo domattina. Intanto la notizia della giornata, che potrebbe avere anche riflessi regionali, è quella che l’ex Leghosta Filomena Calenda si candiderà come capolista dell’Udc nella coalizione di Melogli. Intanto l’ex maggioranza che sosteneva d’Apollonio, si è divisa nei due schieramenti del Centrodestra. Gli ex assessori si sono distribuiti tra le due compagini: con Melogli sono andati il vicensindaco Cesare Pietrangelo, Domenico Chiacchiari, Antonella Matticoli e Linda Dall’Olio; con Tedeschi, invece, ci sono Eugenio Knianiski, Pietro Paolo Di Perna e Emanuela Gugliemi. Non si ricandida, almeno finora, il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Lombardozzi, né si ricandida il consigliere delegato al Bilancio, Giampiero Mancini.

Si ricandida invece, ma con Melogli, Nicola Moscato, vicinissimo a d’Apollonio che aveva prima annunciato il suo ritiro ma poi, dopo l’apertura del dialogo con la coalizione di Melogli, ha deciso di rientrare in campo. E nell’altro Centrodestra si candida Roberto Di Pasquale, ex presidente facente funzioni della Provincia e molto vicino al candidato sindaco Cosmo Tedeschi, al cui fianco si candidò e fu eletto anche nel 2016. E chiudiamo con Sonia De Toma, l’assessore sfiduciato ed estromesso da d’Apollonio che potrebbe rientrare in gioco nella compagine di Melogli. Ma per conoscere tutti i nomi e le sorprese aggiuntive, su persone a cui magari nessuno pensava, bisognerà attendere domani, quando nel corso del Telegiornale vi racconteremo tutto da Palazzo San Francesco.