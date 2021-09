Share on Twitter

Share on Facebook

È stato dato questa mattina il via ufficiale al Bando per la realizzazione della nuova piscina comunale di Isernia. Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco Giacomo d’Apollonio, l’assessore allo sport Antonella Matticoli e i tecnici dei competenti uffici comunali, che hanno portato avanti i progetti della struttura.

Il bando ha per oggetto la progettazione esecutiva e i lavori di demolizione e ricostruzione dell’impianto natatorio in località Le Piane per un importo di oltre due milioni e mezzo di euro.

Un progetto importante e ambizioso per ridare alla cittadinanza una struttura nuova, funzionale e sicura. Una piscina con 8 vasche autorizzate dal Coni e dalle Federazione nuoto e una vasca aggiuntiva per avviare i bambini all’attività sportiva.