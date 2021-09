Prende il via lunedì prossimo, 6 settembre, a Campobasso “Tintilia Noir” la terza stagione della rassegna letteraria del giallo e del noir ideata e diretta da Mirko Addesa e prodotta dalla Fondazione Molise Cultura. Sarà proprio l’auditorium della Fondazione stessa alle 18.30 a ospitare la scrittrice Sarà Bilotti, nota per la fortunata trilogia noir erotica “L’oltraggio”, “La colpa” e “Il perdono”. La scrittrice è anche uno dei cinquanta autori del grande successo “Napoli nessuna e centomila” e lunedì dialogherà con Miriam Sassani. Il secondo appuntamento di “Tintilia Noir” è in programma mercoledì 8 settembre sempre alle 18.30 all’auditorium ex Gil di via Milano quando saranno ospiti le gialliste Piera Carlomagno e Livia Sambrotta, quest’ultima vincitrice del Premio Selezione Bancarella. Le due scrittrici dialogheranno con Adele Fracci e Simonetta Tassinari. L’ingresso agli eventi è gratuito, è necessaria la prenotazione obbligatoria su livetiket.it. Il giorno dell’evento, sia lunedì che mercoledì, la biglietteria sarà aperta dalle 17.