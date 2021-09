Stamattina il Campobasso ha effettuato la rifinitura in vista della prima in casa di Lega Pro contro il Taranto del tecnico Laterza e del direttore sportivo Francesco Montervino. Cudini punta alla vittoria senza mezzi termini, quella interna deve essere la prerogativa di una squadra che vuole la permanenza nella categoria. L’undici titolare potrebbe non allontanarsi da quello che ha pareggiato al Partenio quanto meno nell’impianto tattico. Premesso che difesa e centrocampo potrebbero essere identiche a quelle della prima giornata, ecco che in attacco il tecnico potrebbe confermare spazio a Liguori sulla destra e, magari, preferire lo stesso Di Francesco dal primo minuto. La Lega Pro ha diffuso gli orari fino all’undicesima di andata: la trasferta fra due settimane a Castellammare di Stabia i rossoblu la giocheranno sabato diciotto alle 17:30. Mentre le due gare in infrasettimanale previste: la prima il ventinove settembre quando i rossoblu saranno di scena alla favorita di Palermo dalle 18:00. L’altra, alla decima di andata, il Campobasso se la vedrà a Torre del Greco contro la Turris dalle 21:00.

Ieri pomeriggio dalle 17:00 via alla prevendita per i seicentocinquanta tagliandi disponibili per Campobasso – Taranto. Lunga fila di tifosi all’esterno di una tabaccheria del centro cittadino per acquistare il tagliando per la gara. L’auspicio sentito che dovrebbe essere una certezza è che dalla seconda gara casalinga la capienza dello stadio possa essere incrementata e consentire un maggiore afflusso di tifosi. Nello scorso turno il Taranto ha impattato senza reti contro la Turris: un finale definito giusto dai cronisti del posto. Rimpianti tarantini per una traversa nel primo tempo del difensore Benassai. Anche i campani hanno sfiorato piu volte il vantaggio. I pugliesi dovrebbero giungere a selva piana con un atteggiamento tattico speculare a quello del Campobasso