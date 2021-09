In occasione della riapertura delle scuole il Comune di Termoli in collaborazione con la Misericordia ha organizzato uno screening epidemiologico gratuito su base volontaria. Lo screening sarà eseguito attraverso test rapidi in modalità drive-in, riservati agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I e II grado degli istituti omnicomprensivi della città. Appuntamento per martedì 14 settembre 2021 dalle ore 8 alle ore 18 presso la sede della Misericordia di Termoli in via Biferno 20. Il modulo da compilare per aderire è scaricabile dal sito del Comune di Termoli all’indirizzo http://www.comune.termoli.cb.it/images/sliders/home/MODULO_SCREENING__ALUNNI_140921.pdf. Per agevolare l’esecuzione dei test rapidi è necessario presentarsi con il modulo già compilato. In caso di positività, la famiglia dell’alunno verrà tempestivamente contattata al numero telefonico indicato sulla scheda di adesione.