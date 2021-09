La Giunta Comunale di Isernia ha approvato un protocollo d’intesa per l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche.

“L’amministrazione comunale, – ha spiegato l’assessore alla viabilità, Domenico Chiacchiari – ha stipulato un accordo con una Società specializzata nella realizzazione di infrastrutture per i servizi di ricarica dei veicoli elettrici.

A tal fine, – ha aggiunto Chiacchiari – sono state individuate tre zone interessate dalla collocazione di altrettante colonnine, ognuna delle quali al servizio di due stalli di sosta.

Le colonnine saranno installate in via Ermanno d’Apollonio, in via dell’Acquedotto romano e in piazza Achille Palmerini. Le opere di installazione – ha concluso l’assessore – non graveranno sulle finanze del nostro ente, poiché saranno a totale carico della Società che, insieme al Comune, ha sottoscritto il protocollo d’intesa. I lavori inizieranno durante il corrente mese di settembre”.

La principale finalità di tale iniziativa – in armonia con direttive europee e con normative nazionali – è quella di incentivare l’uso di auto a propulsione elettrica, per diminuire le fonti di inquinamento ambientale e acustico derivanti dai veicoli non alimentati a elettricità.