L’associazione sportiva Isernia Mountain Adventures ha organizzato per domenica 5 settembre una giornata di sport con una gara di Trail running tra i posti e i sentieri più belli del comune di Miranda.

Un percorso unico di 12,5 km e con un dislivello positivo di 680 metri.

La partenza è prevista da Miranda alle ore 9,30 da piazza Fontana; dopo un breve segmento asfaltato si uscirà dall’abitato di Miranda e ci si immetterà in un sentiero CAI che circumnavigherà il Monte Pietrereie; alla fine del periplo del monte suddetto i corridori si troveranno al bivio in prossimità della Chiesa di S.Lucia, da li breve discesa per riprendere fiato e poi sù all’attacco del Monte Cimorre del quale raggiungeranno la sommità (1257 sldm); a quel punto le salite saranno terminate e gli atleti si butteranno giù per la montagna percorrendo un sentiero mozzafiato con vista su Isernia e la catena delle Mainarde fino a raggiungere l’atteso traguardo nella piazza di partenza a Miranda.

Il percorso prevede per i più appassionati della disciplina, passaggi tecnici con traversi e rocce, alternati da passaggi su terra battuta all’interno di magnifiche faggete.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a: Iserniamountainadventures@gmail.com