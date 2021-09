Dai rilievi fotodattiloscopici effettuati dal Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Isernia, è stato accertato che l’extracomunitario, al quale il Questore di Isernia lo scorso anno ha revocato il permesso di soggiorno con conseguente ordine a lasciare il territorio nazionale, annovera diversi alias e numerosi precedenti di polizia, in particolare per reati inerenti sostanze stupefacenti, per resistenza a pubblico ufficiale, per furto, per minaccia ed altri reati minori.

Inoltre il Questore di Isernia Luciano Soricelli ha anche emesso 2 provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Isernia, nei confronti di due donne di origine romena che non potranno per un anno tornare nel capoluogo pentro. Le due giovani, con precedenti di polizia soprattutto per reati contro il patrimonio, all’atto del controllo non hanno fornito agli operatori di Polizia una valida giustificazione circa la loro presenza in città, adducendo motivazioni false, tendenziose e contraddittorie.