Il contagio non si arresta, Trivento arriva a 35 casi Covid. Questo è il dato aggiornato e, purtroppo, poco confortante, reso noto dal primo cittadino Pasquale Corallo. Sono sei i nuovi casi accertati, nessun guarito e un ricovero, ma il rischio che siano ancora di più non è così remoto. Il numero delle famiglie messe in quarantena aumentano di giorno in giorno, chiuse anche alcune attività commerciali. Ricordiamo che, con apposite ordinanze, il sindaco Corallo ha già disposto la chiusura degli uffici comunali e il divieto di campeggio visto l’approssimarsi della festa nella vicina contrada di Maiella, dove l’8 settembre la comunità venera la statua della Natività della Vergine per poi ritrovarsi nei convivi all’aperto. La situazione, dunque, si fa sempre più seria, ora non sono più solo gli adolescenti ad essere interessati dal contagio. Nuovi provvedimenti forse saranno necessari per contenere questa crescita dei casi che, ad oggi, sembra incontenibile.