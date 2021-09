Nei 31 comuni molisani dove tra un mese si vota per le Amministrative, ultime ore per definire le liste che vanno presentato a partire da domani e entro mezzogiorno di sabato. Come noto, oltre che ad Isernia si vota anche in molti paesi. Nella maggior parte dei casi si ricandidano i sindaci uscenti. Vediamo, in attesa di avere l’ufficialità delle liste, quale è la situazione nei centri principali. In provincia di Campobasso, a Baranello dopo dieci anni cede il testimone il primo cittadino uscente Marco Maio che ha deciso di non ricandidarsi. A Casacalenda si torna alle urne dopo un periodo di commissariamento, si ricandida l’ultimo sindaco in carica Sabrina Lallitto che era stata sfiduciata e ora tenta di tornare alla guida del comune. Si ricandida anche Paolo Manuele, sindaco uscente di Civitacampomarano. A Portocannone lascia la poltrona di sindaco Giuseppe Caporicci che ha deciso di cedere il comando della sua squadra all’attuale vicesindaco Francesco Gallo, sarà lui a guidare la lista. Di nuovo in corsa invece a San Giacomo degli Schiavoni l’uscente Costanzo della Porta. Si ricandida anche il primo cittadino di San Massimo Alfonso Leggieri.

Veniamo ora alla provincia di Isernia. Qui sono una decina i sindaci uscenti che al momento hanno deciso di ricandidarsi. Sono Francesca Petrocelli a Acquaviva, Pierluigi De Benedetti a Cantalupo, Candido Paglione a Capracotta, Pasquale Colitti a Carpinone, Marisa Margiotta a Castel San Vincenzo, Emilio Incollingo a Colli al Volturno, Roberto Calabrese a Forli del Sannio, Manolo Sacco a Pescolanciano, Giacomo Lombardi a Roccamandolfi. Non si ricandida invece alla carica di sindaco di San Pietro Avellana Francesco Lombardi che sarà comunque in lista come candidato consigliere. Non ricandidati anche i sindaci uscenti di Bagnoli (Angelo Camele), di Chiauci (Alessandro Di Lonardo) di Pesche (Ido De Vincenzi). Quadro delle candidature ancora da definire a Monteroduni, comune che torna alle urne dopo l’annullamento delle ultime elezioni; dovrebbe essere una sfida tra tre liste salvo accordi dell’ultimora che potrebbero ridurre a due il numero degli schieramenti in corsa. Tutti i nomi di candidati e liste saranno ufficiali sabato mattina.