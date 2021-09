Futsal in vetrina nella quinta giornata del laboratorio esperenziale sportivo organizzato dal Cus Molise in collaborazione con il Comune di Campobasso. Ieri i ragazzi protagonisti dell’iniziativa si sono confrontati sul campo in sintetico di Giurisprudenza sotto lo sguardo attento dei tecnici qualificati Antonio Di Stefano e Manuel Di Palma con la presenza dell’asso brasiliano del Cln Cus Molise Matheus Barichello. Un pomeriggio all’insegna di esercizi specifici, tiri in porta e partitelle per provare a mettere in pratica le indicazioni fornite dagli istruttori. E’ stata tanta la curiosità e la voglia di apprendere da parte dei ragazzi e delle ragazze che hanno potuto aggiungere un ulteriore prezioso tassello al mosaico della loro esperienza in questo laboratorio sportivo. Un mix di emozioni e soddisfazioni che hanno portato ad una crescita generale. “Ci ha colpito l’attenzione con la quale i ragazzi hanno svolto gli esercizi proposti – spiegano gli istruttori – ed è bello vedere tanto interesse intorno alla disciplina. Il futsal è simile al calcio ma allo stesso tempo molto diverso e per questo, forse, anche più difficile. Abbiamo visto nei partecipanti al laboratorio grande interesse e questo ci fa enormemente piacere. L’auspicio è che possano esserci in futuro anche altre giornate dedicate a questa disciplina in modo da farla crescere ulteriormente sul nostro territorio”.